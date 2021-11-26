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На Донбассе снова обострение: оккупанты 14 раз нарушили "тишину"

София Ковнир
26 ноября, 07:05
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет

На Донбассе снова стреляли. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию 26 ноября на Донбассе вооруженные формирования РФ 14 раз нарушили режим тишины. В результате обстрелов потерь среди военный ВСУ нет.

Об этом сообщили в штабе ООС.

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Где стреляли?

  • В сторону Луганского противник трижды открывал огонь из гранатометов разных систем.
  • В направлении Авдеевки враг совершил два обстрела, применяя минометы калибра 82 мм и 120 мм.
  • Возле Лебединского русские наемники вели огонь из минометов калибра 120 мм.
  • В районе Южного обстрелы производились из стрелкового оружия.
  • Недалеко от Новотошковского вражеские войска дважды открывали огонь, используя станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы.
  • Позиции наших защитников возле Катериновки попали под обстрел из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
  • В сторону Попасной и Новоалександровки враг вел огонь из гранатометов разных систем.
  • Возле Красногоровки оккупанты открывали огонь из минометов калибра 82 мм.
  • В районе Светлодарска обстрелы производился из станковых противотанковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Ранее мы писали:

  • Украинские военнослужащие, выполняющие боевые задания в районе проведения ООС, задержали на линии разграничения оккупанта. Со снаряженным магазином от автомата Калашникова он двигался в сторону украинских позиций.
  • Оккупанты обстреляли населенный пункт Камышеваха в Луганской области. Обстрел велся прицельно в район недавно открытой мощной телебашни.