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На Донбасі знову загострення: окупанти 14 разів порушили "тишу"

Софія Ковнір
26 листопада, 07:05
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил унаслідок дій ворога немає

На Донбасі знову стріляли. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на 26 листопада на Донбасі збройні формування РФ 14 разів порушили режим тиші. Внаслідок обстрілів втрат серед військових ЗСУ немає.

Про це повідомили у штабі ООС.

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Де стріляли?

  • У бік Луганського противник тричі відкривав вогонь із гранатометів різних систем.
  • У напрямку Авдіївки ворог здійснив два обстріли, застосовуючи міномети калібру 82 мм та 120 мм.
  • Біля Лебединського російські найманці вели вогонь із мінометів калібру 120 мм.
  • У районі Південного обстріли проводилися зі стрілецької зброї.
  • Неподалік Новотошківського ворожі війська двічі відкривали вогонь, використовуючи станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети.
  • Позиції наших захисників біля Катеринівки потрапили під обстріл із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
  • У бік Попасної та Новоолександрівки ворог вів вогонь із гранатометів різних систем.
  • Біля Красногорівки окупанти відкривали вогонь із мінометів калібру 82 мм.
  • У районі Світлодарська обстріл проводився зі станкових протитанкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил унаслідок дій ворога немає.

Раніше ми писали:

  • Українські військовослужбовці, виконуючи бойові завдання в районі проведення ООС, затримали на лінії розмежування окупанта. Зі спорядженим магазином від автомата Калашникова він рухався у бік українських позицій.
  • Окупанти обстріляли населений пункт Комишуваха в Луганській області. Обстріл вели прицільно в район нещодавно відкритої потужної телевежі.