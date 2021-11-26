На Донбасі знову загострення: окупанти 14 разів порушили "тишу"

На Донбасі знову стріляли. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на 26 листопада на Донбасі збройні формування РФ 14 разів порушили режим тиші. Внаслідок обстрілів втрат серед військових ЗСУ немає.

Про це повідомили у штабі ООС.

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Де стріляли?

У бік Луганського противник тричі відкривав вогонь із гранатометів різних систем.

У напрямку Авдіївки ворог здійснив два обстріли, застосовуючи міномети калібру 82 мм та 120 мм.

Біля Лебединського російські найманці вели вогонь із мінометів калібру 120 мм.

У районі Південного обстріли проводилися зі стрілецької зброї.

Неподалік Новотошківського ворожі війська двічі відкривали вогонь, використовуючи станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети.

Позиції наших захисників біля Катеринівки потрапили під обстріл із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У бік Попасної та Новоолександрівки ворог вів вогонь із гранатометів різних систем.

Біля Красногорівки окупанти відкривали вогонь із мінометів калібру 82 мм.

У районі Світлодарська обстріл проводився зі станкових протитанкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил унаслідок дій ворога немає.

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