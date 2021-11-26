На Донбасі знову загострення: окупанти 14 разів порушили "тишу"

На Донбасі знову стріляли. Фото: колаж "Сьогодні"
Станом на 26 листопада на Донбасі збройні формування РФ 14 разів порушили режим тиші. Внаслідок обстрілів втрат серед військових ЗСУ немає.
Про це повідомили у штабі ООС.
Де стріляли?
- У бік Луганського противник тричі відкривав вогонь із гранатометів різних систем.
- У напрямку Авдіївки ворог здійснив два обстріли, застосовуючи міномети калібру 82 мм та 120 мм.
- Біля Лебединського російські найманці вели вогонь із мінометів калібру 120 мм.
- У районі Південного обстріли проводилися зі стрілецької зброї.
- Неподалік Новотошківського ворожі війська двічі відкривали вогонь, використовуючи станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети.
- Позиції наших захисників біля Катеринівки потрапили під обстріл із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
- У бік Попасної та Новоолександрівки ворог вів вогонь із гранатометів різних систем.
- Біля Красногорівки окупанти відкривали вогонь із мінометів калібру 82 мм.
- У районі Світлодарська обстріл проводився зі станкових протитанкових гранатометів.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил унаслідок дій ворога немає.
Раніше ми писали:
- Українські військовослужбовці, виконуючи бойові завдання в районі проведення ООС, затримали на лінії розмежування окупанта. Зі спорядженим магазином від автомата Калашникова він рухався у бік українських позицій.
- Окупанти обстріляли населений пункт Комишуваха в Луганській області. Обстріл вели прицільно в район нещодавно відкритої потужної телевежі.