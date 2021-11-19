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На Донбассе снова обострение: оккупанты 5 раз нарушили "тишину"

София Ковнир
19 ноября, 07:21
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы

На Донбассе обострилась ситуация. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на утро 19 ноября на Донбассе вооруженные формирования России 5 раз нарушили режим прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного вооружения.

Об этом сообщили в пресс-службе штаба ООС.

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Где стреляли?

  • Вблизи Нью-Йорка противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

  • В сторону Марьенки совершили обстрел из минометов калибра 82 мм.

  • В направлении Каменки русские наемники открывали огонь из минометов калибра 120 мм.

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  • Недалеко от Южного вражеские войска обстреляли наши позиции из крупнокалиберных пулеметов.

  • Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

К слову, потерь среди боевиков ВСУ нет.

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Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

Война на Донбассе

  • Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
  • В связи с тем, что Россия отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
  • Россия регулярно вооружает боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 000 гражданских и украинских военных, среди жертв есть дети.

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