На Донбасі знову загострення: окупанти 5 разів порушили "тишу"

На Донбасі загострилася ситуація. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на ранок 19 листопада на Донбасі збройні формування Росії 5 разів порушили режим припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого озброєння.

Про це повідомили у пресслужбі штабу ООС.

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Де стріляли?

Поблизу Нью-Йорка противник вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

У бік Мар'єнки окупанти здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм.

У напрямку Кам'янки російські найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм. Реклама

Неподалік Південного ворожі війська обстріляли наші позиції з великокаліберних кулеметів.

Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

До речі, втрат серед бойовиків ЗСУ немає.

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Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене озброєння, і змусили противника припинити обстріл.

Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.

У зв'язку з тим, що Росія заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.

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