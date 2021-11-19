На Донбасі знову загострення: окупанти 5 разів порушили "тишу"

На Донбасі загострилася ситуація. Фото: колаж "Сьогодні"
Станом на ранок 19 листопада на Донбасі збройні формування Росії 5 разів порушили режим припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого озброєння.
Про це повідомили у пресслужбі штабу ООС.
Де стріляли?
Поблизу Нью-Йорка противник вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
У бік Мар'єнки окупанти здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм.
У напрямку Кам'янки російські найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм.
Неподалік Південного ворожі війська обстріляли наші позиції з великокаліберних кулеметів.
Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
До речі, втрат серед бойовиків ЗСУ немає.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене озброєння, і змусили противника припинити обстріл.
Війна на Донбасі
- Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.
- У зв'язку з тим, що Росія заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
- Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.
Раніше ми писали:
- На Донбасі загострення. Бойовики обстріляли будинки мирних жителів та поранили водія-санітара.
- У зоні проведення ООС від кульового поранення загинула молодший сержант 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка Тетяна Алхімова. Захисниці України родом із Херсонської області було лише 24 роки.