На Донбассе снова обострение: погиб один боец

На Донбассе снова погибший. Фото: коллаж "Сегодня"

2 ноября вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня. В результате погиб один военный.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Где стреляли?

В направлении Павлополя и Новозвановки из стрелкового оружия.

Возле Причепиловки вражеские вооруженные формирования дважды совершили обстрел из минометов калибра 120 мм.

В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.

К слову, украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, чем заставили противника прекратить огневую активность.

Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает оккупантов, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 000 гражданских и украинских военных, среди жертв есть дети.

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