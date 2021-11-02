На Донбассе снова обострение: погиб один боец

На Донбассе снова погибший. Фото: коллаж "Сегодня"
2 ноября вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня. В результате погиб один военный.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Где стреляли?
- В направлении Павлополя и Новозвановки из стрелкового оружия.
- Возле Причепиловки вражеские вооруженные формирования дважды совершили обстрел из минометов калибра 120 мм.
В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.
К слову, украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, чем заставили противника прекратить огневую активность.
Война на Донбассе
- Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
- В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
- Россия регулярно вооружает оккупантов, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 000 гражданских и украинских военных, среди жертв есть дети.
Ранее мы писали:
- По данным разведки, Россия может прибегнуть к новым провокациям против представителей ОБСЕ на временно оккупированных территориях Украины.
- На Донбассе боевики безосновательно задерживают на улицах мужчин призывного возраста и отправляют их на военные сборы.