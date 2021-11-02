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На Донбасі знову загострення: загинув один боєць

Софія Ковнір
2 листопада, 18:12
Збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню

На Донбасі знову загиблий. Фото: колаж "Сьогодні"

2 листопада збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню. Внаслідок цього загинув один військовий.

Про це повідомили у пресцентрі штабу ООС.

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Де стріляли?

  • В напрямку Павлополя та Новозванівки зі стрілецької зброї.
  • Біля Причепилівки ворожі збройні формування двічі здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям.

До речі, українські військові відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, чим змусили противника припинити вогневу активність.

Війна на Донбасі

  • Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.
  • У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
  • Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.

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