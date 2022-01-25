На Донбассе снова обстрел: оккупанты ранили двоих украинских военных

На Донбассе снова нарушили "тишину" / Коллаж "Сегодня"

С начала суток 25 января российско-оккупационные войска пять раз нарушили режим тишины в районе ООС. Двое украинских военных получили ранения.

Об этом сообщили в штабе ООС.

Реклама

Где стреляли

В сторону Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от Марьинки противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Широкиного российские наемники совершили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Реклама

Раненые

Из-за действий врага двое военных Объединенных сил получили ранения. Они находятся в лечебных заведениях.

"Состояние здоровья одного военнослужащего удовлетворительное, другого – тяжелое", – добавили в штабе.

Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

Ранее мы писали: