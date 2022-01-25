На Донбасі знову обстріл: окупанти поранили двох українських військових

На Донбасі знову порушили "тишу" / Колаж "Сьогодні"

З початку доби 25 січня російсько-окупаційні війська п'ять разів порушили режим тиші у районі ООС

. Двоє українських військових зазнали поранень.

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Про це повідомили у штабі ООС.

Де стріляли

У бік Авдіївки озброєні формування Російської Федерації відкривали вогонь із автоматичних та станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Мар'їнки противник відкривав вогонь із ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

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Поблизу Широкіного російські найманці здійснили обстріл з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поранені

Через дії ворога двоє військових Об'єднаних сил зазнали поранень. Вони перебувають у лікувальних закладах.

"Стан здоров'я одного військовослужбовця задовільний, іншого – важкий", – додали у штабі.

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Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.

У зв'язку з тим, що Росія заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних та українських військових, серед жертв є діти.

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