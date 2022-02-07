На Донбассе снова открыли огонь: где стреляли оккупанты

В зоне ООС неспокойная ситуация. Фото: коллаж "Сегодня"
По состоянию на утро 7 февраля на Донбассе со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.
Об этом сообщили в штабе ООС.
Где стреляли?
- В сторону Водяного Донецкой области оккупанты открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов.
- Недалеко от Песков российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.
Резников озвучил хорошие новости с Донбасса
Ситуация в зоне ООС контролируема, интенсивность провокаций со стороны российских наемников невысокая. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил министр обороны Алексей Резников.
"На той неделе один раз был обстрелян населенный пункт – это Светлодарск. Также мы зафиксировали сброс гранаты с БПЛА в пункте пропуска "Гнутово". Наша разведка наблюдает испуг и психофизическое состояние низкого уровня среди боевиков и наемников из-за российской пропаганды... об украинском вторжении", – сказал он.
По его словам, на сегодня в зоне проведения боевых действий фиксируется уменьшение боевых потерь среди украинских военных.
"У нас за 21 день не погиб ни один наш воин. Я надеюсь, что эта тенденция сохранится. Это не идеальный, но уже режим прекращения огня, который начинает работать", – сказал он.
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