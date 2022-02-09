На грани катастрофы? В Крыму стремительно растет заболеваемость COVID-19

В Крыму ухудшается ситуация с коронавирусом. Фото: коллаж "Сегодня"
В оккупированном Россией Крыму продолжает расти заболеваемость коронавирусом. Также за минувшие сутки от опасного вируса скончалось шесть человек.
Об этом сообщает издание "Крым. Реалии".
Какая ситуация с COVID-19 в Крыму?
По состоянию на 9 февраля на оккупированной территории зафиксировали 915 новых случаев, что превышает озвученные накануне показатели – 887 случаев за 7 февраля.
Всего в Крыму выявлен 140 101 положительный случай COVID-19. Количество выздоровевших за сутки составляет 327 человек, а выздоровевших за весь период – 128 126.
В Севастополе ужесточили карантинные ограничения
С 4 февраля в Севастополе на 3 недели ввели дополнительные ограничительные меры на фоне новой вспышки COVID-19.
Так, приостановили предоставление госуслуг в помещениях органов госвласти и перевели все в дистанционный режим.
Кроме того, в оккупированном Севастополе сократили заполняемость помещений кинотеатров, театров, домов культуры до 50% (ранее было 70%).
В Крыму развернули дополнительные койки
На оккупированной территории для стационарного лечения пациентов с COVID-19 и внегоспитальными пневмониями развернули 1971 койку в 29 учреждениях здравоохранения, из них 1730 – для взрослых, 241 – для детей. С кислородной поддержкой – 1628 коек.
Статистика коронавируса в Украине
За прошедшие сутки, 8 февраля, в Украине зафиксировано 38 257 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни, что почти на 4 тысячи больше, чем сутками раньше.
Среди новых больных значительная доля детей – 3308. Также заболели 1076 медицинских работников.
За минувшие сутки в больницы попали 4385 человек, умерли от ковида 240 украинцев, выздоровели – более 17 тысяч.
Карантинные зоны в Украине
На сегодняшний день в красной зоне карантина находятся Ивано-Франковская и Ровенская области, но с 11 февраля там окажутся еще и Закарпатская, Луганская и Хмельницкая.
В желтой зоне по состоянию на 9 февраля находятся Полтавская, Кировоградская, Днепропетровская, Запорожская области.
Все остальные регионы входят в оранжевую карантинную зону.
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