На грани локдауна. В Украине одна область может стать "красной"

В Украине один регион может перейти в красную зону. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине Ивано-Франковская область оказалась под угрозой. Регион может перейти в красную карантинную зону.
Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко на брифинге в четверг, 20 января.
Угроза красной зоны
Как рассказал Ляшко, Минздрав уже направил документ о рассмотрении государственной комиссии ТЭБ и ЧС красного уровня эпидопасности.
В Ивано-Франковской области уже превышены три индикаторные показатели.
Какие ограничения в красной зоне?
В случае введения красной зоны, в области заведения, ТРЦ, кинотеатры, спортзалы и т.д. могут работать только для вакцинированных или с результатами теста, сделанного за 72 часа.
Статистика коронавируса
За прошедшие сутки, 19 января, в Украине зафиксировано 18 479 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Это на 5 664 больше, чем за 18 января.
Также за минувшие сутки:
- госпитализирован – 2 151 человек;
- летальных исходов – 131;
- выздоровели – 4 446 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболели – 3 799 382 человека;
- выздоровели – 3 571 782 человека;
- летальных исходов – 98 843.
Карантинные зоны в Украине
Сейчас в оранжевой зоне находятся следующие области:
- Ивано-Франковская
- Ровенская
- Сумская
- Черновицкая
- Львовская
- Житомирская
- Тернопольская
Остальные регионы находятся в желтой карантинной зоне.
Грозит ли Украине новая эпидемия
В Украине с каждым днем фиксируют все больше случаев заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон". В Минздраве ожидают новый локдаун уже в феврале. Новости "Сегодня" выясняли, грозит ли нашей стране новая эпидемия.
"Если брать во внимание конкретно Украину, то распространение "Омикрона" в одной стране не является пандемией. Пандемия и так продолжается, и пока нет оснований говорить о новой", – сообщил нам авторитетный инфекционист, глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий.
По его словам, штамм "Омикрон" стал причиной значительного роста заболеваемости COVID-19.
Инфекционист привел пример стран ЕС, Британии, Канады и США. По его словам, проводимый там анализ о количестве случаев, в том числе и тяжелых, обусловленных "Омикроном", свидетельствует, что вакцинация работает.
"Эффективность предупреждения госпитализаций – под 90%. Рост госпитализаций и смертей от COVID-19, связанных с "Омикроном", идет за счет невакцинированных или не полностью вакцинированных", – утверждает Лапий.