На грани локдауна. В Украине одна область может стать "красной"

В Украине один регион может перейти в красную зону. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине Ивано-Франковская область оказалась под угрозой. Регион может перейти в красную карантинную зону.

Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко на брифинге в четверг, 20 января.

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Угроза красной зоны

Как рассказал Ляшко, Минздрав уже направил документ о рассмотрении государственной комиссии ТЭБ и ЧС красного уровня эпидопасности.

В Ивано-Франковской области уже превышены три индикаторные показатели.

Какие ограничения в красной зоне?

В случае введения красной зоны, в области заведения, ТРЦ, кинотеатры, спортзалы и т.д. могут работать только для вакцинированных или с результатами теста, сделанного за 72 часа.

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Статистика коронавируса

За прошедшие сутки, 19 января, в Украине зафиксировано 18 479 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Это на 5 664 больше, чем за 18 января.

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