Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Новини в регіонах Львов Новини

На межі локдауну. В Україні одна область може стати "червоною"

Софія Ковнір
20 січня, 10:39
У регіоні перевищено три індикаторні показники

В Україні один регіон може перейти у червону зону. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні Івано-Франківщина опинилася під загрозою. Регіон може потрапити до червоної карантинної зони.

Про це повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко на брифінгу у четвер, 20 січня.

Реклама

Загроза червоної зони

За його словами, МОЗ уже направив документ про розгляд державної комісії ТЕБ та НС червоного рівня епіднебезпеки.

На Івано-Франківщині вже перевищено три індикаторні показники.

Які обмеження у червоній зоні?

У разі запровадження червоної зони, в області заклади, ТРЦ, кінотеатри, спортзали тощо. можуть працювати тільки для вакцинованих або за результатами тесту, зробленого за 72 години.

Реклама

Статистика коронавірусу

Минулої доби, 19 січня, в Україні зафіксовано 18 479 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Це на 5664 більше, ніж за 18 січня.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 2 151 людина;
  • летальних наслідків – 131;
  • одужало – 4 446 осіб.

За період пандемії в Україні

Реклама
  • захворіло – 3 799 382 особи;
  • одужало – 3 571 782 особи;
  • летальних наслідків – 98 843.

Карантинні зони в Україні

Наразі до помаранчевої зони потрапили такі області:

  • Івано-Франківська
  • Рівненська
  • Сумська
  • Чернівецька
  • Львівська
  • Житомирська
  • Тернопільська

Інші регіони знаходяться в жовтій карантинній зоні.

Чи загрожує Україні нова епідемія

В Україні щодня фіксують дедалі більше випадків зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон". У МОЗ чекають на новий локдаун вже у лютому. Новини "Сьогодні" з'ясовували, чи загрожує нашій країні нова епідемія.

"Якщо брати до уваги саме Україну, то поширення "Омікрону" в одній країні не є пандемією. Пандемія і так продовжується, і поки немає підстав говорити про нову", – повідомив авторитетний інфекціоніст, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій.

За його словами, штам "Омікрон" став причиною значного зростання захворюваності на COVID-19.

Інфекціоніст навів приклад країн ЄС, Британії, Канади та США. За його словами, аналіз, який там проводиться, про кількість випадків, зокрема й тяжких, зумовлених "Омікроном", свідчить, що вакцинація працює.

"Ефективність попередження госпіталізацій – під 90%. Зростання госпіталізацій та смертей від COVID-19, пов'язаних з "Омікроном", йде за рахунок невакцинованих або не повністю вакцинованих", – стверджує Лапій.

Раніше ми писали: