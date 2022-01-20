На межі локдауну. В Україні одна область може стати "червоною"

В Україні один регіон може перейти у червону зону. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні Івано-Франківщина опинилася під загрозою. Регіон може потрапити до червоної карантинної зони.
Про це повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко на брифінгу у четвер, 20 січня.
Загроза червоної зони
За його словами, МОЗ уже направив документ про розгляд державної комісії ТЕБ та НС червоного рівня епіднебезпеки.
На Івано-Франківщині вже перевищено три індикаторні показники.
Які обмеження у червоній зоні?
У разі запровадження червоної зони, в області заклади, ТРЦ, кінотеатри, спортзали тощо. можуть працювати тільки для вакцинованих або за результатами тесту, зробленого за 72 години.
Статистика коронавірусу
Минулої доби, 19 січня, в Україні зафіксовано 18 479 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Це на 5664 більше, ніж за 18 січня.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 151 людина;
- летальних наслідків – 131;
- одужало – 4 446 осіб.
За період пандемії в Україні
- захворіло – 3 799 382 особи;
- одужало – 3 571 782 особи;
- летальних наслідків – 98 843.
Карантинні зони в Україні
Наразі до помаранчевої зони потрапили такі області:
- Івано-Франківська
- Рівненська
- Сумська
- Чернівецька
- Львівська
- Житомирська
- Тернопільська
Інші регіони знаходяться в жовтій карантинній зоні.
Чи загрожує Україні нова епідемія
В Україні щодня фіксують дедалі більше випадків зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон". У МОЗ чекають на новий локдаун вже у лютому. Новини "Сьогодні" з'ясовували, чи загрожує нашій країні нова епідемія.
"Якщо брати до уваги саме Україну, то поширення "Омікрону" в одній країні не є пандемією. Пандемія і так продовжується, і поки немає підстав говорити про нову", – повідомив авторитетний інфекціоніст, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій.
За його словами, штам "Омікрон" став причиною значного зростання захворюваності на COVID-19.
Інфекціоніст навів приклад країн ЄС, Британії, Канади та США. За його словами, аналіз, який там проводиться, про кількість випадків, зокрема й тяжких, зумовлених "Омікроном", свідчить, що вакцинація працює.
"Ефективність попередження госпіталізацій – під 90%. Зростання госпіталізацій та смертей від COVID-19, пов'язаних з "Омікроном", йде за рахунок невакцинованих або не повністю вакцинованих", – стверджує Лапій.