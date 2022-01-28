На Хортице считали диких животных по следам: видео с высоты птичьего полета

Сотрудники обследовали центральную и южную территорию острова / Коллаж "Сегодня"

В национальном заповеднике "Хортица"считали животных. Сотрудники заповедника постоянно оценивают популяцию животных на острове, чтобы изучать динамику и их влияние на природные комплексы Хортицы.

Об этом сообщают в национальном заповеднике.

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Есть постоянный учет

В заповеднике ведут учет численности животных, которые постоянно или временно проживающих на Хортице. Сотрудники обследовали центральную и южную территорию острова. Они проверяли различные места обитания животных: балки, сады, степь, байрачные леса и т. д.

Много ли животных на острове

Не смотря на холода в этот период на Хортице достаточно активными были:

косули;

фазаны;

зайцы;

дикие кабаны;

пятнистые олени.

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Хортица стала лучшим безбарьерным туристическим объектом

Названы победители главной туристической премии страны "Ukraine Tourism Awards 2021". Все номинации нацелены на поддержку разных направлений туризма. В номинации "Доступный туризм. Безбарьерная культура" победил Национальный заповедник "Хортица".

Для него 2021-й стал годом начала долгожданных преобразований – стартовал национальный проект возрождения острова. Партнером проекта выступила группа "Метинвест" Рината Ахметова.

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