На Хортиці рахували диких тварин за слідами: відео з висоти пташиного польоту

Співробітники обстежили центральну та південну територію острова / Колаж "Сьогодні"

У національному заповіднику "Хортиця" вважали тварин. Співробітники заповідника постійно оцінюють популяцію тварин на острові, щоб вивчати динаміку та їхній вплив на природні комплекси Хортиці.

Про це повідомляють у національному заповіднику.

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Є постійний облік

У заповіднику ведуть облік чисельності тварин, які постійно або тимчасово мешкають на Хортиці. Співробітники обстежили центральну та південну територію острова. Вони перевіряли різні місця проживання тварин: балки, сади, степ, байрачні ліси тощо.

Чи багато тварин на острові

Незважаючи на холоди в цей період на Хортиці, досить активними були:

козулі;

фазани;

зайці;

дикі кабани;

плямисті олені.

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Хортиця стала найкращим безбар'єрним туристичним об'єктом

Названо переможців головної туристичної премії країни "Ukraine Tourism Awards 2021". Усі номінації націлені підтримку різних напрямів туризму. У номінації "Доступний туризм. Безбар'єрна культура" переміг Національний заповідник "Хортиця".

Для нього 2021 рік став роком початку довгоочікуваних перетворень – стартував національний проект відродження острова. Партнером проекту виступив гурт "Метінвест" Ріната Ахметова.

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