На Хортиці рахували диких тварин за слідами: відео з висоти пташиного польоту

Співробітники обстежили центральну та південну територію острова / Колаж "Сьогодні"
У національному заповіднику "Хортиця" вважали тварин. Співробітники заповідника постійно оцінюють популяцію тварин на острові, щоб вивчати динаміку та їхній вплив на природні комплекси Хортиці.
Про це повідомляють у національному заповіднику.
Є постійний облік
У заповіднику ведуть облік чисельності тварин, які постійно або тимчасово мешкають на Хортиці. Співробітники обстежили центральну та південну територію острова. Вони перевіряли різні місця проживання тварин: балки, сади, степ, байрачні ліси тощо.
Чи багато тварин на острові
Незважаючи на холоди в цей період на Хортиці, досить активними були:
- козулі;
- фазани;
- зайці;
- дикі кабани;
- плямисті олені.
Хортиця стала найкращим безбар'єрним туристичним об'єктом
Названо переможців головної туристичної премії країни "Ukraine Tourism Awards 2021". Усі номінації націлені підтримку різних напрямів туризму. У номінації "Доступний туризм. Безбар'єрна культура" переміг Національний заповідник "Хортиця".
Для нього 2021 рік став роком початку довгоочікуваних перетворень – стартував національний проект відродження острова. Партнером проекту виступив гурт "Метінвест" Ріната Ахметова.