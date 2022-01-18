На Карпаты надвигается опасность – тревожный прогноз от синоптиков

На территории Украины будет опасная погода. Фото: коллаж "Сегодня"
Погода в Украине 18 января резко ухудшится. В Карпатах синоптики прогнозируют снеголавинную опасность (3-й уровень). Также в этот день ожидаются снегопады и вьюги. Туристам рекомендуют воздержаться от походов на высокогорье.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Свежий прогноз на 18 января
Как информируют синоптики, на высокогорье Ивано-Франковской, в восточной части Закарпатской областей ожидается снеголавинная опасность (3-й уровень) в связи со снегопадами и вьюгами.
Также возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных средних и больших лавин.
"Настойчиво рекомендуем воздержаться от походов на высокогорье!" – говорят в Укргидрометцентре.
Кроме того, умеренная снеголавинная опасность (2-й уровень) ожидается на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области, в горах Черновицкой области, в среднегорье Львовской области.
В Карпатах 18 января будет опасно. Карта
Что творит непогода в Украине?
Во вторник, 18 января, в Украину нагрянула плохая погода. В некоторых регионах шквальный ветер повалил деревья, а люди остались без электричества.
По состоянию на утро 18 января в результате усложнения погодных условий (порывы ветра) обесточено 349 населенных пунктов в 10 областях:
- Киевская – 93
- Житомирская – 68
- Тернопольская – 57
- Черниговская – 42
- Львовская – 31
- Хмельницкая – 29
- Черновицкая – 18
- Кировоградская – 6
- Закарпатская – 3
- Волынская – 2
К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Также 17 января в селе Загайполь Ивано-Франковской области в результате шквального ветра повреждена крыша Дома культуры. К счастью, жертв и пострадавших нет.
Кроме того, 17 января в Черновцах в результате шквального ветра повреждены крыши жилого дома и торгово-офисного здания. Также повреждена крыша общеобразовательной школы в селе Валя Кузьмина, на территории области убрано 3 поваленных дерева. Жертв и пострадавших нет.
В течение суток спасатели распилили и убрали 21 поваленное дерево и осуществили 3 буксировки автомобилей. Всего привлекалось 89 человек и 22 единицы техники.
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