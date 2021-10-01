На Львовщине через село протекает "кровавая" река (видео)

Люди пожаловались общественной организации / Коллаж "Сегодня"

В селе, что находится на Львовщине, местные жители периодически видят, что вода в речке становится красного цвета.

Об этом сообщает общественная организация "ЕКО.UA".

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Виновники аномалии

Местное издание Leopolis.news пишет, люди считают, что виновата в этом птицеферма, которая находится рядом. Увидеть выбросы крайне трудно, поскольку на предприятии тщательно следят, чтобы не было людей неподалеку водоема, куда выбрасывают отходы.

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Повлиять на загрязнения населенного пункта не может ни одна служба. В этом году на ферме дважды проходили проверки.

Независимые лабораторные анализы

Люди пожаловались общественной организации "ЕКО.UA". Они зафиксировали "кровавую" речку на фото и видео, а также отобрали пробы воды для независимого лабораторного анализа. Результаты будут известны через несколько дней.

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