На Львівщині через село протікає "кривава" річка (відео)

Люди поскаржилися громадській організації / Колаж "Сьогодні"

У селі, що знаходиться на Львівщині, місцеві жителі періодично бачать, що вода в річці стає червоного кольору.

Про це повідомляє громадська організація "ЕКО.UA".

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Винуватці аномалії

Місцеве видання Leopolis.news пише, люди вважають, що винна в цьому птахоферма, яка знаходиться поруч. Побачити викиди вкрай важко, оскільки на підприємстві ретельно стежать, щоб не було людей неподалік водойми, куди викидають відходи.

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Вплинути на забруднення населеного пункту не може жодна служба. У цьому році на фермі двічі проходили перевірки.

Незалежні лабораторні аналізи

Люди поскаржилися громадській організації "ЕКО.UA". Вони зафіксували "криваву" річку на фото і відео, а також відібрали проби води для незалежного лабораторного аналізу. Результати будуть відомі через кілька днів.

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