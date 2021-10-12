На Львовщине COVID пациенты могут продолжить лечение дома. Кислородные концентраторы разрешили брать собой

Пациенты, которые подписали декларацию с семейным врачом, получают концентратор для лечения бесплатно. Коллаж: "Сегодня"
С понедельника, 11 октября пациенты с COVID-19, которые после выписки из больницы все еще нуждаться в кислородной терапии, смогут получить кислородные концентраторы у своих семейных врачей.
Об этом сообщил департамент здравоохранения Львовской ОГА.
Кислородные концентраторы уже распределены между учреждениями здравоохранения Львовщины. Пациенты, которые подписали декларацию с семейным врачом, получают концентратор для лечения бесплатно.
"Кислородные концентраторы являются важной частью лечения COVID-19 в сложных случаях. И от их наличия или отсутствия часто зависит жизнь больного", — сообщил директор департамента Орест Чемерис.
За счет государственной субвенции на Львовщине приобрели 1 520 кислородных концентраторов.
Во Львове ужесточат карантин
Ранее мы сообщали, что во Львове ужесточат карантинные ограничения. Введут обязательную вакцинацию для работников предприятий торговли и общепита, а школы переведут на дистанционное обучение.
"К сожалению, мы наблюдаем динамику распространения коронавируса во Львове, в Украине. Поэтому мы приняли решение, что с 18 октября на неделю детей 5-11 классов отправляем на дистанционное обучение",– заявил Андрей Садовой – мер Львова.
По словам Садового, потом будет неделя осенних каникул, благодаря этому получится где-то 2 с половиной недели для того, что разорвать волну заболеваемости. Университетам тоже советуют перевести обучение студентов в онлайн.
Ограничения для бизнеса
Городской глава отметил, что бизнес также ждет ряд ограничений, все работники должны быть вакцинированы.
"Сегодня-завтра мы примем следующие решения по бизнесу. Должна быть обязательная вакцинация работников учреждений торговли, заведений питания", – добавил Садовой.
По его словам, Львов плавно подходит к норме, которая есть во многих европейских странах – у посетителей кафе и ресторанов должны быть либо сертификат о вакцинации, либо справка о негативном ПЦР-тесте.
"Это не будет введено во Львове в ближайшие дни, так как уровень вакцинации значительно меньше, чем в других странах. На сегодня где-то треть населения нашего города уже вакцинированы", — отметил Садовой.
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