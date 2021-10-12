На Львівщині COVID пацієнти можуть продовжити лікування вдома. Кисневі концентратори дозволили брати собою

Пацієнти, які підписали декларацію з сімейним лікарем, отримують концентратор для лікування безкоштовно. Колаж: "Сьогодні"

З понеділка, 11 жовтня пацієнти з COVID-19, які після виписки з лікарні все ще потребуватимуть кисневої терапії, зможуть отримати кисневі концентратори у своїх сімейних лікарів.

Про це повідомив департамент охорони здоров'я Львівської ОДА.

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Кисневі концентратори вже розподілені між закладами охорони здоров'я Львівщини. Пацієнти, які підписали декларацію з сімейним лікарем, отримують концентратор для лікування безкоштовно.

"Кисневі концентратори є важливою частиною лікування COVID-19 в складних випадках. І від їх наявності або відсутності часто залежить життя хворого", – повідомив директор департаменту Орест Чемерис.

Кисневий концентратор

За рахунок державної субвенції на Львівщині придбали 1 520 кисневих концентраторів.

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У Львові посилять карантин

Раніше ми повідомляли, що у Львові посилять карантинні обмеження. Введуть обов'язкову вакцинацію для працівників підприємств торгівлі та громадського харчування, а школи переведуть на дистанційне навчання.

"На жаль, ми спостерігаємо динаміку поширення коронавірусу у Львові, в Україні. Тому ми прийняли рішення, що з 18 жовтня на тиждень дітей 5-11 класів відправляємо на дистанційне навчання, – заявив Садовий.

За словами Садового, потім буде тиждень осінніх канікул, завдяки цьому вийде десь 2 з половиною тижні для того, щоб розірвати хвилю захворюваності. Університетам теж радять перевести навчання студентів в онлайн.

Обмеження для бізнесу

Міський голова зазначив, що бізнес також чекає ряд обмежень, всі працівники повинні бути вакциновані.

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"Сьогодні-завтра ми приймемо наступні рішення щодо бізнесу. Має бути обов’язкова вакцинація працівників закладів торгівлі, закладів харчування", – додав Садовий.

За його словами, Львів плавно підходить до норми, яка є в багатьох європейських країнах – у відвідувачів кафе і ресторанів повинні бути або сертифікат про вакцинацію, або довідка про негативний ПЛР-тесті.

"Це не буде введено у Львові в найближчі дні, так як рівень вакцинації значно менше, ніж в інших країнах. На сьогодні десь третина населення нашого міста вже вакцинована", – зазначив Садовий.

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