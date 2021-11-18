На Львовщине в ДТП погибла 12-летняя девочка, есть пострадавшие

Авария случилась сегодня / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 18 ноября, во Львове произошла аварияна автодороге "Киев-Чоп" недалеко от села Стрыйского района во Львове. В ней погиб ребенок.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

Что случилось

Водитель автомобиля Skoda Octavia, которым управлял 48-летний житель Ивано-Франковска, столкнулся с автомобилем Opel Astra, которым управлял 50-летний местный житель.

Из-за этого 12-летння пассажирка Opel Astra получила травмы от которых скончалась на месте.

Водитель этого автомобиля и еще одна пассажирка, 52-летняя жительница того же села, с тяжелыми телесными повреждениями были доставлены в больницу. Их диагнозы уточняются.

Что грозит виновнику

Следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Виновнику ДТП грозит лишение свободы от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами до 3 лет или без такого.

Самые распространенные причины ДТП в Украине

превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;

скорости движения – 34% ДТП; нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное управления – 5%.

Ранее мы сообщали: