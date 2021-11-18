На Львівщині у ДТП загинула 12-річна дівчинка, є постраждалі

Аварія сталася сьогодні / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 18 листопада, у Львові сталася аваріяна автодорозі "Київ-Чоп" неподалік села Стрийського району у Львові. У ній загинула дитина.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

Що трапилося

Водій автомобіля Skoda Octavia, яким керував 48-річний житель Івано-Франківська, зіткнувся із автомобілем Opel Astra, яким керував 50-річний місцевий житель.

Через це 12-річна пасажирка Opel Astra отримала травми, від яких померла на місці.

Водій цього автомобіля та ще одна пасажирка, 52-річна жителька того ж села, з тяжкими тілесними ушкодженнями були доставлені до лікарні. Їхні діагнози уточнюються.

Що загрожує винуватцю

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Винуватцеві ДТП загрожує позбавлення волі від 3 до 8 років із позбавленням права керувати транспортними засобами до 3 років або без цього.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні

перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;

швидкості руху – 34% ДТП; порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне управління – 5%.

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