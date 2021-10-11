На Львовщине женщина выпала с маршрутки прямо на ходу: кто виноват

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 11 октября, на Львовщине 61-летняя женщина выпала с маршрутки. Ее доставили в больницу.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

Реклама

Детали

Водитель начал ехать с незапертой дверью. Местная жительница выпала из салона маршрутки на дорогу. В результате падения женщина получила телесные повреждения. Ее доставили ​​в больницу.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Пострадавшие пассажиры

Такие случаи, где страдают пассажиры из-за невнимательности водителя, случаются не первый раз. В Киеве водитель автобуса случайно протащил за автобусом пожилую женщину, которая не успела зайти в общественный транспорт.

Реклама

Инцидент произошел возле станции метро "Дворец спорта". Там, по словам очевидцев, водитель не заметил, что еще не все люди успели выйти, из-за чего зажал одну из пассажирок дверью и протащил так несколько метров.

Ранее мы писали: