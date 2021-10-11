На Львівщині жінка випала з маршрутки прямо на ходу: хто винен

Правоохоронці встановлюють обставини події / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 11 жовтня, на Львівщині 61-річна жінка випала з маршрутки. Її доставили в лікарню.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

Реклама

Деталі

Водій почав їхати з незамкненими дверима. Місцева жителька випала з салону маршрутки на дорогу. В результаті падіння жінка отримала тілесні ушкодження. Її доставили в лікарню.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Постраждалі пасажири

Такі випадки, де страждають пасажири через неуважність водія, трапляються не вперше. У Києві водій автобуса випадково протягнув за автобусом літню жінку, яка не встигла зайти в громадський транспорт.

Реклама

Інцидент стався біля станції метро "Палац спорту". Там, за словами очевидців, водій не помітив, що ще не все люди встигли вийти, через що затиснув одну з пасажирок дверима і протягнув так кілька метрів.

Раніше ми писали: