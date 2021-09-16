На предприятии в Житомире произошел взрыв и пожар, трое пострадавших (фото)

В Житомире на предприятии после взрыва начался пожар / Фото: Коллаж: Сегодня

В Житомире на территории предприятия произошел пожар, в результате в больницу с ожогами попали трое работников.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Житомирской области.

Отмечается, что 16 сентября на открытой территории одного из предприятий города взорвалась 200-литровая бочка с легковоспламеняющимся веществом. Из-за этого загорелись сушильные камеры для древесины.

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На месте пожара было много дыма. Фото ГСЧС

В результате пожара с ожогами разной степени тяжести госпитализировали трех человек. Сейчас они находятся в городских больницах. Также огнем уничтожено две металлические бочки, древесину и повреждены две сушильные камеры.

Возгорание потушили спасатели. Фото ГСЧС

Предварительная причина пожара – нарушение технологического регламента. Все обстоятельства инцидента выясняют специалисты.

С начала года в пожарах погибли более 1000 украинцев

По данным ГСЧС, в Украине только за последние сутки, 15 августа, произошло 398 пожаров, два человека умерли в огне. А с начала года произошло 56 038 возгораний, 1086 человек погибли, 950 пострадали.

Больше всего возгораний – 18782 – было в жилых секторах.