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На підприємстві в Житомирі стався вибух і пожежа, троє постраждалих (фото)

Тетяна Очеретяна
16 вересня, 18:52
Троє працівників отримали опіки різного ступеня, зараз постраждалі перебувають у лікарні

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Житомирі на території підприємства сталася пожежа, у результаті в лікарню з опіками потрапили троє працівників.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Житомирській області.

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Зазначається, що 16 вересня на відкритій території одного з підприємств міста вибухнула 200-літрова бочка з легкозаймистою речовиною. Через це загорілися сушильні камери для деревини.

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На місці пожежі було багато диму. Фото ДСНС

Унаслідок пожежі з опіками різного ступеню важкості госпіталізовано трьох людей. Зараз вони знаходяться у міських лікарнях. Також вогнем знищено дві металеві бочки, деревину та пошкоджено дві сушильні камери.

Займання загасили рятувальники. фото ДСНС

Попередня причина пожежі – порушення технологічного регламенту. Усі обставини інциденту з'ясовують фахівці.

З початку року в пожежах загинули понад 1000 українців

За даними ДСНС, в Україні тільки за останню добу, 15 серпня, відбулося 398 пожеж, дві людини померли у вогні. А з початку року сталося 56 038 загорянь, 1086 людей загинули, 950 постраждали.

Найбільше загорянь – 18 782 – було в житлових секторах.

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