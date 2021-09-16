На підприємстві в Житомирі стався вибух і пожежа, троє постраждалих (фото)

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У Житомирі на території підприємства сталася пожежа, у результаті в лікарню з опіками потрапили троє працівників.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Житомирській області.
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Зазначається, що 16 вересня на відкритій території одного з підприємств міста вибухнула 200-літрова бочка з легкозаймистою речовиною. Через це загорілися сушильні камери для деревини.
Унаслідок пожежі з опіками різного ступеню важкості госпіталізовано трьох людей. Зараз вони знаходяться у міських лікарнях. Також вогнем знищено дві металеві бочки, деревину та пошкоджено дві сушильні камери.
Попередня причина пожежі – порушення технологічного регламенту. Усі обставини інциденту з'ясовують фахівці.
З початку року в пожежах загинули понад 1000 українців
За даними ДСНС, в Україні тільки за останню добу, 15 серпня, відбулося 398 пожеж, дві людини померли у вогні. А з початку року сталося 56 038 загорянь, 1086 людей загинули, 950 постраждали.
Найбільше загорянь – 18 782 – було в житлових секторах.
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