На трассе Киев-Одесса ограничат движение транспорта – как объехать (карта)

Движение для автотранспорта будет перекрыто три дня / Фото: Коллаж: Сегодня
На трассе государственного значения сообщением Киев-Одесса временно ограничат движение транспорта по мосту через Хаджибейский лиман.
Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора" в Facebook.
Так, что в Одесской области на 445 км трассы Киев-Одесса полностью перекроют движение для всех видов транспорта из-за отладки системы взвешивания в движении WIM.
Ограничения будут действовать с 21:00 21 декабря по 05:00 22 декабря.
Также остановка движения на трассе планируется:
- 22 декабря с 9:00 до 18:00,
- 23 декабря с 9:00 до 18:00,
- 24 декабря с 9:00 до 18:00.
Трассу перекроют на 445 км / Фото: Укравтодор
Главные советы во время гололедицы
Сейчас на дорогах особенно опасно.
- соблюдайте скоростной режим, дистанцию и откажитесь от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;
- приближаясь к пешеходным переходам и местам расположения детских заведений, снижайте скорость до минимума;
- не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;
- в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедицей на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.
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