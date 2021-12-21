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На трасі Київ-Одеса обмежать рух транспорту – як об'їхати (карта)

Ольга Кравченко
21 грудня, 14:50
Рух перекриють повністю для всіх видів транспорту

Рух для автотранспорту буде перекрито три дні / Фото: Колаж: Сьогодні

На трасі державного значення сполученням Київ-Одеса тимчасово обмежать рух транспорту мостом через Хаджибейський лиман.

Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору" у Facebook.

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Так, що на Одещині на 445 км траси Київ-Одеса повністю перекриють рух для всіх видів транспорту через налагодження системи зважування в русі WIM.

Обмеження діятимуть з 21:00 21 грудня до 05:00 22 грудня.

Також зупинка руху на трасі планується:

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  • 22 грудня з 9:00 до 18:00,
  • 23 грудня з 9:00 до 18:00,
  • 24 грудня з 9:00 до 18:00.

Трасу перекриють на 445 км. / Фото: Укравтодор

Головні поради під час ожеледиці

Нині на дорогах особливо небезпечно.

  • дотримуйтесь швидкісного режиму, дистанції та відмовтеся від ризикованих маневрів, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до створення аварійних ситуацій;
  • наближаючись до пішохідних переходів та місць розташування дитячих закладів, знижуйте швидкість до мінімуму;
  • не забувайте увімкнути габаритні вогні або протитуманні ліхтарі;
  • в умовах погіршення погодних умов з інтенсивним випаданням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

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