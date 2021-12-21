На трасі Київ-Одеса обмежать рух транспорту – як об'їхати (карта)

Рух для автотранспорту буде перекрито три дні / Фото: Колаж: Сьогодні

На трасі державного значення сполученням Київ-Одеса тимчасово обмежать рух транспорту мостом через Хаджибейський лиман.

Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору" у Facebook.

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Так, що на Одещині на 445 км траси Київ-Одеса повністю перекриють рух для всіх видів транспорту через налагодження системи зважування в русі WIM.

Обмеження діятимуть з 21:00 21 грудня до 05:00 22 грудня.

Також зупинка руху на трасі планується:

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22 грудня з 9:00 до 18:00,

23 грудня з 9:00 до 18:00,

24 грудня з 9:00 до 18:00.

Трасу перекриють на 445 км. / Фото: Укравтодор

Головні поради під час ожеледиці

Нині на дорогах особливо небезпечно.

дотримуйтесь швидкісного режиму, дистанції та відмовтеся від ризикованих маневрів, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до створення аварійних ситуацій;

наближаючись до пішохідних переходів та місць розташування дитячих закладів, знижуйте швидкість до мінімуму;

не забувайте увімкнути габаритні вогні або протитуманні ліхтарі;

в умовах погіршення погодних умов з інтенсивним випаданням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

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