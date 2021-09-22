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На трассе Одесса-Киев автомобиль врезался в фуру и загорелся – есть погибшие (видео)

Ольга Кравченко
22 сентября, 19:00
Пока неизвестно из-за чего произошло столкновение, огонь распространился по всей машине

В смертельной аварии на трассе погиб водитель / Фото: Коллаж: Сегодня

На трассе Одесса-Киев сегодня в результате ДТП загорелся легковой автомобиль. Как сообщает корреспондент "Сегодня", водитель погиб на месте.

Авария произошла на трассе в сторону Киева, не доезжая населенного пункта Старые Маяки.

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Toyota врезалась в фуру. Тело погибшего водителя лежит у отбойника.

Пока неизвестно из-за чего произошло столкновение.

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Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

Мы писали, что в Польше 7 сентября в результате ДТП пострадали семеро украинцев.

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