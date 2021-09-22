На трассе Одесса-Киев автомобиль врезался в фуру и загорелся – есть погибшие (видео)

В смертельной аварии на трассе погиб водитель / Фото: Коллаж: Сегодня
На трассе Одесса-Киев сегодня в результате ДТП загорелся легковой автомобиль. Как сообщает корреспондент "Сегодня", водитель погиб на месте.
Авария произошла на трассе в сторону Киева, не доезжая населенного пункта Старые Маяки.
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Toyota врезалась в фуру. Тело погибшего водителя лежит у отбойника.
Пока неизвестно из-за чего произошло столкновение.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Мы писали, что в Польше 7 сентября в результате ДТП пострадали семеро украинцев.