На трасі Одеса-Київ автомобіль врізався в фуру і загорівся – є загиблі (відео)

У смертельній аварії на трасі загинув водій / Фото: Колаж: Сьогодні

На трасі Одеса-Київ сьогодні в результаті ДТП загорівся легковий автомобіль. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", водій загинув на місці.



Аварія сталася на трасі в сторону Києва, не доїжджаючи населеного пункту Старі Маяки.

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Toyota врізалася в фуру. Тіло загиблого водія лежить у відбійника.

Поки невідомо, через що сталася сутичка.

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Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне водіння – 5%.

Ми писали, що в Польщі 7 вересня в результаті ДТП постраждали семеро українців.