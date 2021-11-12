На Волыни пьяный водитель сбил двоих детей и сбежал: в каком они состоянии

Дети ехали в попутном направлении / Коллаж "Сегодня"
Вчера, 11 ноября, в Волынской области в Гороховском районе пьяный водитель сбил двоих детей, а после ДТП скрылся.
Об этом сообщает полиция Волынской области.
Что случилось
За рулем Renault Megane Scenic сидел 42-летний житель Гороховщины. Он был пьян. Водитель сбил двоих детей, 3 и 13 лет. Они ехали на велосипеде в попутном направлении. После ДТП мужчина скрылся с места.
Что с детьми
Из-за аварии 13-летняя девочка получила телесные повреждения. Ее госпитализировали. Младший брат пострадавшей телесных повреждений не получил.
Машину полицейские изъяли.
Как накажут водителя
По факту ДТП следователи возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины.
Мужчине грозит лишение свободы до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами от трех до пяти лет.
Самые распространенные причины ДТП в Украине
- превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное управления – 5%.
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