На Волыни пьяный водитель сбил двоих детей и сбежал: в каком они состоянии

Дети ехали в попутном направлении / Коллаж "Сегодня"

Вчера, 11 ноября, в Волынской области в Гороховском районе пьяный водитель сбил двоих детей, а после ДТП скрылся.

Об этом сообщает полиция Волынской области.

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Что случилось

За рулем Renault Megane Scenic сидел 42-летний житель Гороховщины. Он был пьян. Водитель сбил двоих детей, 3 и 13 лет. Они ехали на велосипеде в попутном направлении. После ДТП мужчина скрылся с места.

Что с детьми

Из-за аварии 13-летняя девочка получила телесные повреждения. Ее госпитализировали. Младший брат пострадавшей телесных повреждений не получил.

Машину полицейские изъяли.

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Как накажут водителя

По факту ДТП следователи возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит лишение свободы до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами от трех до пяти лет.

Самые распространенные причины ДТП в Украине

превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;

скорости движения – 34% ДТП; нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное управления – 5%.

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