На Волині п'яний водій збив двох дітей та втік: у якому вони стані

Діти їхали у попутному напрямку / Колаж "Сьогодні"

Учора, 11 листопада, у Волинській області у Горохівському районі п'яний водій збив двох дітей, а після ДТП втік.

Про це повідомляє поліція Волинської області.

Реклама

Що трапилося

За кермом Renault Megane Scenic сидів 42-річний житель Горохівщини. Він був п'яний. Водій збив двох дітей, 3 та 13 років. Вони їхали велосипедом у попутному напрямку. Після ДТП чоловік зник з місця.

Що з дітьми

Через аварію 13-річна дівчинка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували. Молодший брат постраждалої тілесних ушкоджень не отримав.

Машину поліцейські вилучили.

Реклама

Як покарають водія

За фактом ДТП слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.

Чоловіку загрожує позбавлення волі до трьох років із позбавленням права керувати транспортними засобами від трьох до п'яти років.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні

перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;

швидкості руху – 34% ДТП; порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне управління – 5%.

Раніше ми писали: