На Закарпатье авто разбилось из-за лошади. Есть жертвы (фото)

Авария случилась вечером / Коллаж "Сегодня"
В поселке Нижняя Апша в Закарпатской области случилось смертельное ДТП из-за лошади. В аварии погибла 58-летняя пассажирка.
Об этом сообщает полиция Закарпатской области.
Что случилось
74-летний водитель автомобиля Renault Kengoo не справился с управлением. Все из-за того, что на дороге внезапно появилась лошадь. После этого мужчина выехал на встречную полосу и съехал с дороги в кювет.
Есть пострадавшие
В результате аварии погибла 58-летняя пассажирка. Водитель и еще два его пассажира в возрасте 57 и 70 лет получили телесные повреждения. Их доставили в больницу.
Кто виноват?
Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
Виновнику может грозить лишение свободы от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.
Самые распространенные причины ДТП в Украине
- превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное управления – 5%.
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