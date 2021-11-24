На Закарпатті авто розбилося у ДТП через коня. Є жертви (фото)

Аварія сталася ввечері / Колаж "Сьогодні"
У селищі Нижня Апша у Закарпатській області сталася смертельна ДТПчерез коня. В аварії загинула 58-річна пасажирка.
Про це повідомляє поліція Закарпатської області.
Що трапилося
74-річний водій автомобіля Renault Kengoo не впорався з керуванням. Все через те, що на дорозі раптово з'явився кінь. Після цього чоловік виїхав на зустрічну смугу та з'їхав з дороги до кювету.
Є постраждалі
Внаслідок аварії загинула 58-річна пасажирка. Водій та ще два його пасажири у віці 57 та 70 років отримали тілесні ушкодження. Їх доправили до лікарні.
Хто винен?
Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Винуватцю може загрожувати позбавлення волі від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні
- перевищення безпечноїшвидкості руху – 34% ДТП;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне управління – 5%.
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