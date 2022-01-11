На Закарпатье мужчина ограбил храм и сдался полиции после разговора со священником

Злоумышленнику грозит от 3 до 6 лет тюрьмы/Фото: Национальная полиция в Закарпатской области, коллаж: "Сегодня"

В селе Колочава на Закарпатье мужчина украл деньги из ящика для пожертвований в храме. На месте инцидента был священник, который застал вора и вызвал правоохранителей.

Об этом сообщает Национальная полиция в Закарпатской области.

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Подробности

На место кражи сразу приехали полицейские. Они установили, что преступление совершил 37-летний житель села Абрикосовка Херсонской области. Злоумышленнику удалось подобрать ключ к храму. Деньги, которые он спрятал в карманах куртки, правоохранители изъяли. Как пишет Zaxid.net, священник, который на момент преступления был в храме, пристыдил вора и остался с ним до приезда полицейских. Кроме того, было установлено, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение разных видов преступлений.

Действия правоохранителей

По факту кражи следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 3 статьи 185 Уголовного кодекса. Речь идет о покушении на кражу, совершенную с проникновением. Злоумышленник был задержан в процессуальном порядке и помещен в изолятор временного содержания.

Согласно инкриминируемой статье, мужчине грозит от 3 до 6 лет заключения. Расследование по делу продолжается.

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Преступность в Украине

Как пишет Wikipedia, уровень преступности в Украине стремительно рос в течение 1990-х годов, достигнув своего пика в 2000 году, после чего начался обратный процесс, который продолжался до 2009 года, когда украинская экономика вошла в глобальный финансовый кризис.

Начиная с 2017 года в Украине продолжается улучшение криминогенной ситуации, предварительные данные статистики по преступности в 2020 году являются лучшими за десятилетие. Если в 2016 году в целом совершено 592 604 преступления, то в 2020 году – 335 000, среди них убийств – 1326.

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