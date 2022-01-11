На Закарпатті чоловік пограбував храм й здався поліції після розмови зі священником

Зловмиснику загрожує від 3 до 6 років в'язниці/Фото: Національна поліція в Закарпатській області, колаж: "Сьогодні"

У селі Колочава, що на Закарпатті, чоловік вкрав гроші зі скриньки для пожертв у храмі. На місці інциденту був священник, який застав крадія та викликав правоохоронців.

Про це повідомляє Нацполіція в Закарпатській області.

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Деталі

На місце крадіжки одразу приїхали поліцейські. Вони встановили, що злочин скоїв 37-річний мешканець села Абрикосівка Херсонської області. Зловмиснику вдалося підібрати ключ до храму. Гроші, які він сховав у кишенях куртки, правоохоронці вилучили. Як пише Zaxid.net, священник, який на момент злочину був у храмі, присоромив крадія та залишився з ним до приїзду поліцейських. Крім того, було встановлено, що раніше чоловік притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння різних видів злочинів.

Дії правоохоронців

За фактом крадіжки слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 ч. 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про замах на крадіжку, вчинену з проникненням. Зловмисника затримали в процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Відповідно до інкримінованої статті чоловіку загрожує від 3 до 6 років ув‘язнення. Розслідування у справі триває.

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Злочинність в Україні

Як пише Wikipedia, рівень злочинності в Україні стрімко зростав протягом 1990-х років, досягнувши свого піку 2000 року, після чого почався зворотний процес, який тривав до 2009 року, коли українська економіка увійшла в глобальну фінансову кризу.

Починаючи з 2017 року в Україні триває поліпшення криміногенної ситуації, попередні дані статистики щодо злочинності 2020 року є найкращими за десятиліття. Якщо 2016 року загалом скоєно 592 604 злочини, то 2020 року – 335 000, серед них вбивств – 1326.

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