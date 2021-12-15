На Закарпатье украшают главную елку области. Когда будет открытие (фото, видео)

Областную елку начали украшать на Закарпатье. Фото: коллаж "Сегодня"
В среду, 15 декабря, начали украшать областную елку Закарпатья на площади Народной. 20-метровую красавицу установили 11 декабря.
Об этом сообщает Суспільне.
Какой будет областная елка?
Работники начали украшать главную областную елку на площади Народной еще днем. На это планируют потратить три дня. Так, на 20-метровую елку уже повесили гирлянды.
По словам заместителя директора КП "Парк культуры и отдыха "Под замком" Дмитрия Свирида, официальное открытие главной елки состоится в субботу, 18 декабря, в 18:00.
К слову, 20-метровую главную елку Закарпатья срубили в Брустурянском лесхозе.
В Ужгороде устанавливают главную елку
В Ужгороде начали устанавливать главную елку города. 18-метровая красавица будет стоять на площади Петефи.
В этом году елка будет искусственной. Ее высота – 18 метров.
"На установку елки, как было договорено, уйдет два дня. Сегодня (15 декабря) будет установлен основной ствол, а также закреплен блоками для того, чтобы она была устойчива. Завтра будут устанавливать ветки", — рассказал заместитель директора КП "Парк культуры и отдыха "Под замком" Дмитрий Свирид.
Основные цвета елки – шарики золотого, серебряного и белого цветов. Также на днях запланирована иллюминация. Власти дополнительно закупили гирлянду метеоритный дождь.
Елку в Киеве зажгут не на Николая
Зажжение главной елки страны на Софийской площади впервые перенесли. Традиционно главную елку в Киеве зажигали 19 декабря на день Святого Николая. Впервые за 8 лет эта традиция нарушена.
Как пояснили нам организаторы новогоднего праздника на Софийской, главную елку страны на Софийской площади зажгут 18 декабря в 17:00, за день до праздника Святого Николая.
"Мы не знаем причин переноса даты. Делаем все, чтобы новогодний городок был готов до 18 декабря. Праздничное зажжение елки состоится в этот день, тогда же откроется весь новогодний городок на Софийской площади", – сообщили нам организаторы.
Елку уже украсили
Корреспондент "Сегодня" наблюдал за тем, как украшают главное новогоднее дерево страны. В этом году там должны прикрепить на ветках 20 тысяч "золотых" и красных игрушек.
Также на главную елку страны подняли ее главное украшение – рождественскую звезду.
Нынешняя тематика праздника – рождение Иисуса. На Софийской площади будет установлена елка, вертепы и панно с 38 героями святого семейства.
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