На Закарпатье в смертельном ДТП погиб 12-летний мальчик (фото)

На Закарпатье произошло смертельное ДТП. Фото: коллаж "Сегодня"
Возле села Майдан Хустского района Закарпатской области семья попала в жесткую аварию. В результате этого погиб 12-летний мальчик.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Закарпатской области.
Детали ДТП
На дороге "Долина-Хуст" в ДТП попали супруги вместе с тремя детьми. Вследствие аварии погиб 12-летний мальчик. Остальных потерпевших доставили с травмами в больницу.
Водитель не справился с управлением
Водитель автомобиля Audi A4 двигался со стороны села Верхний Быстрый в сторону Майдана и не справился с управлением. В результате машина вылетела в кювет.
Что известно о пострадавших?
В результате аварии водитель, его супруга и двое детей возрастом 10 лет и 2 года получили различные травмы и были госпитализированы в Межгорскую центральную больницу.
Кроме того, еще один ребенок – 12-летний мальчик – погиб на месте ДТП.
В ДТП погиб 12-летний мальчик. Фото: ГСЧС
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Кроме того, названы основные виды ДТП:
- столкновение;
- наезд на транспортное средство, которое стоит;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.
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