На Закарпатті у смертельній ДТП загинув 12-річний хлопчик (фото)

На Закарпатті сталася смертельна ДТП. Фото: колаж "Сьогодні"
Біля села Майдан Хустського району Закарпатської області сім'я потрапила в жорстку аварію. Внаслідок цього загинув 12-річний хлопчик.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України в Закарпатській області.
Деталі ДТП
На дорозі "Долина-Хуст" у ДТП потрапило подружжя разом з трьома дітьми. Внаслідок аварії загинув 12-річний хлопчик. Решту потерпілих доставили з травмами до лікарні.
Водій не впорався з керуванням
Водій автомобіля Audi A4 рухався з боку села Верхній Бистрий у бік Майдану і не впорався з керуванням. Внаслідок цього машина вилетіла у кювет.
Що відомо про постраждалих?
Внаслідок аварії водій, його дружина і двоє дітей віком 10 років і 2 років отримали різні травми і були госпіталізовані до Міжгірської центральної лікарні.
Крім того, ще одна дитина – 12-річний хлопчик – загинув на місці ДТП.
У ДТП загинув 12-річний хлопчик. Фото: ДСНС
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне водіння – 5%.
Крім того, названо основні види ДТП:
- зіткнення;
- наїзд на транспортний засіб, що стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на пішохода;
- з'їзд з проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.
Раніше ми писали:
- Пасажирський поїзд Бахмут-Львів збив комбайн на залізничному переїзді (фото)
- Водія Hummer, який збив на смерть дитину в Києві, знову повернули в СІЗО
- У Львові п'яні поліцейські ледь не збили людей
- Двоє померлих і дев'ять постраждалих: подробиці моторошної ДТП під Одесою
- В окупованому Донецьку в масштабній ДТП постраждали дев'ять людей – фото