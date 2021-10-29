На Закарпатье заживо сгорели бабушка и ее 4-летний внук (фото)

Во время пожара сгорела бабушка и ее внук. Фото: коллаж "Сегодня"
В селе Плоский Поток Закарпатской области произошел пожар в жилом доме. В результате погибли 62-летняя женщина и ее 4-летний внук.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Закарпатской области.
Детали трагедии
Как стало известно, во время тушения пожара под обломками спасатели обнаружили тела 62-летней женщины и ее 4-летнего внука.
Отмечается, что мальчик гостил в доме женщины.
Что могло стать причиной пожара?
По предварительной информации, причиной пожара могло стать неисправное печное отопление. Точную причину возгорания установят после проведения экспертиз.
Что говорят в полиции?
В полиции открыли производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (с отметкой "несчастный случай").
Основные причины возникновения пожаров в жилых домах:
- неосторожное обращение с огнем;
- использование факелов и паяльных ламп для отогревания замерзших труб центрального отопления, водоснабжения или канализации;
- неисправность и неправильная эксплуатация приборов газоснабжения и отопления;
- нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых потребителей электроэнергии.
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