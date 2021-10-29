На Закарпатье заживо сгорели бабушка и ее 4-летний внук (фото)

Во время пожара сгорела бабушка и ее внук. Фото: коллаж "Сегодня"

В селе Плоский Поток Закарпатской области произошел пожар в жилом доме. В результате погибли 62-летняя женщина и ее 4-летний внук.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Закарпатской области.

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Детали трагедии

Как стало известно, во время тушения пожара под обломками спасатели обнаружили тела 62-летней женщины и ее 4-летнего внука.

Отмечается, что мальчик гостил в доме женщины.

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Что могло стать причиной пожара?

По предварительной информации, причиной пожара могло стать неисправное печное отопление. Точную причину возгорания установят после проведения экспертиз.

Что говорят в полиции?

В полиции открыли производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (с отметкой "несчастный случай").

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Основные причины возникновения пожаров в жилых домах:

неосторожное обращение с огнем;

использование факелов и паяльных ламп для отогревания замерзших труб центрального отопления, водоснабжения или канализации;

неисправность и неправильная эксплуатация приборов газоснабжения и отопления;

нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых потребителей электроэнергии.

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