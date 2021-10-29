На Закарпатті живцем згоріли бабуся та її 4-річний онук (фото)

Під час пожежі згоріла бабуся та її онук. Фото: колаж "Сьогодні"

У селі Плоский Потік Закарпатської області сталася пожежа у житловому будинку. Унаслідок цього загинули 62-річна жінка та її 4-річний онук.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП України у Закарпатській області.

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Деталі трагедії

Як стало відомо, під час гасіння пожежі під уламками рятувальники виявили тіла 62-річної жінки та її 4-річного онука.

Зазначається, що хлопчик гостював у будинку жінки.

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Що могло спричинити пожежу?

За попередньою інформацією, причиною пожежі могло стати несправне пічне опалення. Точну причину займання встановлять після проведення експертиз.

Що кажуть у поліції?

У поліції відкрили провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (з позначкою "нещасний випадок").

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Основні причини виникнення пожеж у житлових будинках:

необережне поводження з вогнем;

використання факелів та паяльних ламп для відігрівання замерзлих труб центрального опалення, водопостачання чи каналізації;

несправність і неправильна експлуатація приладів газопостачання та опалення;

порушення правил пожежної безпеки при експлуатації побутових споживачів електроенергії.

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