На Закарпатті живцем згоріли бабуся та її 4-річний онук (фото)

Під час пожежі згоріла бабуся та її онук. Фото: колаж "Сьогодні"
У селі Плоский Потік Закарпатської області сталася пожежа у житловому будинку. Унаслідок цього загинули 62-річна жінка та її 4-річний онук.
Про це повідомили у пресслужбі ГУНП України у Закарпатській області.
Деталі трагедії
Як стало відомо, під час гасіння пожежі під уламками рятувальники виявили тіла 62-річної жінки та її 4-річного онука.
Зазначається, що хлопчик гостював у будинку жінки.
Що могло спричинити пожежу?
За попередньою інформацією, причиною пожежі могло стати несправне пічне опалення. Точну причину займання встановлять після проведення експертиз.
Що кажуть у поліції?
У поліції відкрили провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (з позначкою "нещасний випадок").
Основні причини виникнення пожеж у житлових будинках:
- необережне поводження з вогнем;
- використання факелів та паяльних ламп для відігрівання замерзлих труб центрального опалення, водопостачання чи каналізації;
- несправність і неправильна експлуатація приладів газопостачання та опалення;
- порушення правил пожежної безпеки при експлуатації побутових споживачів електроенергії.
Раніше ми писали:
- Вогонь підбирається до житлових будинків: у Балаклії на Харківщині спалахнула масштабна пожежа (фото, відео)
- "Підказали голосу": Дніпрянка влаштувала пожежу і спалила 50 тис. Гривень
- Під Дніпром загорілася багатоповерхівка: людей діставали з палаючого будинку (фото, відео)
- У Київській області під час пожежі в лікарні померла пацієнтка
- Двоє чоловіків у Дніпрі загинули в результаті пожежі