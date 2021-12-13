Начал кашлять и задыхаться: во Львове 4-летний мальчик попал в больницу из-за гирлянды

Врачи сделали рентген и увидели инородное тело в дыхательных путях / Коллаж "Сегодня"
Во Львове 4-летний ребенок проглотил светодиодную лампочку от гирлянды. Она попала мальчику в дыхательные пути.
Об этом сообщает львовская областная детская клиническая больница Охматдет.
Детали
Семья из Львова достала коробки с украшениями, чтобы украсить елку. 4-летний мальчик проглотил одну из лампочек, начал кашлять и задыхаться.
Родители решили не терять времени и вызвали скорую помощь.
Врачи сделали рентген и увидели инородное тело в дыхательных путях. Доставали его с помощью бронхоскопии, то есть без всякого разреза.
"Острыми, направленными в разные стороны усиками лампочка "смотрела" на меня. Усы во время дыхания травмировали слизистую в участке бифуркации трахеи, там уже образовались мелкие кровоизлияния. Я захватил усики щипцами и завел их в тубус бронхоскопа, чтобы не травмировать ими бронхи и трахею. Вместе с тубусом достал лампочку из бронха ребенка", – объяснил торакальный хирург Александр Колодий.
Состояние ребенка
Мальчик себя чувствует уже хорошо. Его вместе с родителями отпустили домой.
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