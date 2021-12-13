Начал кашлять и задыхаться: во Львове 4-летний мальчик попал в больницу из-за гирлянды

Врачи сделали рентген и увидели инородное тело в дыхательных путях / Коллаж "Сегодня"

Во Львове 4-летний ребенок проглотил светодиодную лампочку от гирлянды. Она попала мальчику в дыхательные пути.

Об этом сообщает львовская областная детская клиническая больница Охматдет.

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Детали

Семья из Львова достала коробки с украшениями, чтобы украсить елку. 4-летний мальчик проглотил одну из лампочек, начал кашлять и задыхаться.

Родители решили не терять времени и вызвали скорую помощь.

Врачи сделали рентген и увидели инородное тело в дыхательных путях. Доставали его с помощью бронхоскопии, то есть без всякого разреза.

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"Острыми, направленными в разные стороны усиками лампочка "смотрела" на меня. Усы во время дыхания травмировали слизистую в участке бифуркации трахеи, там уже образовались мелкие кровоизлияния. Я захватил усики щипцами и завел их в тубус бронхоскопа, чтобы не травмировать ими бронхи и трахею. Вместе с тубусом достал лампочку из бронха ребенка", – объяснил торакальный хирург Александр Колодий.

Состояние ребенка

Мальчик себя чувствует уже хорошо. Его вместе с родителями отпустили домой.

4-летний ребенок проглотил светодиодную лампочку от гирлянды. Фото: Львовской областной детской клинической больницы Охматдет.

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