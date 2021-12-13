Почав кашляти та задихатися: у Львові 4-річний хлопчик потрапив до лікарні через гірлянду

Лікарі зробили рентген та побачили стороннє тіло у дихальних шляхах / Колаж "Сьогодні"

У Львові 4-річна дитина проковтнула світлодіодну лампочку від гірлянди. Вона потрапила хлопцеві у дихальні шляхи.

Про це повідомляє львівська обласна дитяча клінічна лікарня Охматдит.

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Деталі

Сім'я зі Львова дістала коробки з прикрасами, щоб прикрасити ялинку. 4-річний хлопчик проковтнув одну з лампочок, почав кашляти та задихатися.

Батьки вирішили не гаяти часу і викликали швидку допомогу.

Лікарі зробили рентген і побачили стороннє тіло в дихальних шляхах. Діставали його за допомогою бронхоскопії, тобто без жодного розрізу.

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"Гострими, спрямованими в різні боки вусиками лампочка дивилася на мене. Вуса під час дихання травмували слизову оболонку в ділянці біфуркації трахеї, там уже утворилися дрібні крововиливи. Я захопив вусики щипцями і завів їх у тубус бронхоскопа, щоб не травмувати ними бронхи та трахею. Разом із тубусом дістав лампочку з бронху дитини", – пояснив торакальний хірург Олександр Колодій.

Стан дитини

Хлопчик почувається вже добре. Батьки забрали його додому.

4-річна дитина проковтнула світлодіодну лампочку від гірлянди. Фото: Львівської обласної дитячої клінічної лікарні Охматдит.

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