Наелась таблеток: в Кременчуге в реанимации спасают 8-летнего ребенка

Девочка находится в реанимации / Коллаж "Сегодня"
В Кременчуге Полтавской области 8-летняя девочка отравилась таблетками. Сейчас она находится в больнице.
Об этом пишет "Кременчугская газета".
Подробности
Девочка попала в детскую больницу в реанимационное отделение. Ее госпитализировали с подозрением на острое отравление медицинским препаратом для лечения артериальной гипертензии.
Сейчас у ребенка состояние средней тяжести.
На Донбассе ребенок наелся в гостях неизвестных таблеток
Женщины пошли на кухню пить чай, а малыша оставили в одной из комнат смотреть мультфильмы по телевизору.
Через некоторое время мальчик подошел к матери и показал блистер таблеток, а жестами стал объяснять, что съел несколько из них.
Испуганные женщины вызвали скорую помощь. Малыш нашел и принял таблетки, которые сильно влияют на центральную нервную систему
Ранее мы писали:
- В Сумах с острым медикаментозным отравлением госпитализировали несовершеннолетнюю, которая приняла 30 таблеток противовоспалительного препарата.
- На Прикарпатье школьницы отравились жаропонижающим, они выпили более 100 таблеток на двоих.