Наїлася пігулок: у Кременчуці у реанімації рятують 8-річну дівчинку

Дівчинка знаходиться в реанімації / Колаж "Сьогодні"

У Кременчуці Полтавської області 8-річна дівчинка отруїлася пігулками. Нині вона перебуває у лікарні.

Про це пише "Кременчуцька газета".

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Подробиці

Дівчинка потрапила до дитячої лікарні до реанімаційного відділення. Її госпіталізували з підозрою на гостре отруєння медичним препаратом на лікування артеріальної гіпертензії.

Зараз у дитини стан середньої тяжкості.

На Донбасі дитина наїлася в гостях невідомих пігулок

Жінки пішли на кухню пити чай, а малюка залишили в одній із кімнат дивитися мультфільми по телевізору.

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Через деякий час хлопчик підійшов до матері і показав блістер пігулок, а жестами почав пояснювати, що з'їв кілька їх.

Перелякані жінки викликали швидку допомогу. Малюк знайшов і прийняв таблетки, які сильно впливають на центральну нервову систему

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