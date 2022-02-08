Наказывать не будут? В Черкасской области нашли "минеров" школ

Подростки "заминировали" сразу несколько школ / Коллаж "Сегодня"
В Черкасской области за ложные сообщения о минировании школоткрыли дела в отношении пяти подростков. С ними проведут разъяснительные беседы, однако следствие еще продолжается.
Об этом сообщила спикер Черкасской областной прокуратуры Светлана Андрейченко, пишет Суспільне.
Что известно
По делу проходят подростки 11, 12, 14 и 15 лет, которые посылали ложные сообщения о подготовке взрывов в учебных заведениях.
"Выяснили, что подростки 11, 12, 14, 15 лет, используя социальные сети, создавали и распространяли анонимные фейковые сообщения об угрозе уничтожения и повреждения зданий учебных заведений. Сейчас следователи забрали их мобильные телефоны и гаджеты для проведения следствий", — рассказала Светлана Андрейченко.
Псевдоминеров не накажут?
Такие действия подростков квалифицируются по ч. 2 ст. 259 УК Украины. За это можно лишиться свободы от 4 до 8 лет, однако подросток судить не будут.
"К несовершеннолетним, которые не достигли общего возраста уголовной ответственности, законодательство предусматривает применение принудительных мер воспитательного характера", — добавила Светлана Андрейченко.
Стало известно, кто еще "минировал" школы
Девятиклассник с Черкасской области "заминировал" школы в разных городах Украины. Парень объяснил, что сделал это ради шутки, чтобы их школа перешла на дистанционное обучение. Сейчас полицейские ведут с парнем и его родителями разъяснительные беседы.
Школьник позвонил в полицию и сообщил, что два учебных заведения заминированы. Заявитель назвал только номера школ, но не объяснил, в каких именно городах они находятся, и быстро бросил трубку.
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- 12 и 13 января по Украине прокатилась волна "минирований" школ, станций метро, ТРЦ и аэропортов в областных центрах. У нее есть признаки хорошо спланированной акции.
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