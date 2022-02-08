Карати не будуть? На Черкащині знайшли "мінерів" шкіл

Підлітки "замінували" одразу кілька шкіл / Колаж "Сьогодні"

На Черкащині за помилкові повідомлення про замінування шкілпорушили справи відносно п'яти підлітків. З ними проведуть роз'яснювальні бесіди, проте слідство ще триває.

Про це повідомила речник Черкаської обласної прокуратури Світлана Андрійченко, пише Суспільне.

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Що відомо

У справі проходять підлітки 11, 12, 14 та 15 років, які надсилали неправдиві повідомлення про підготовку вибухів у навчальних закладах.

"З'ясували, що підлітки 11, 12, 14, 15 років, використовуючи соціальні мережі, створювали та поширювали анонімні фейкові повідомлення про загрозу знищення та пошкодження будівель навчальних закладів. Наразі слідчі забрали їхні мобільні телефони та гаджети для проведення слідства", – розповіла Світлана Андрійченко.

Псевдомінерів не покарають?

Такі дії підлітків кваліфікуються за ч. 2 ст. 259 КК України. За це можна позбутися волі від 4 до 8 років, проте підлітків не судитимуть.

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"До неповнолітніх, які не досягли загального віку кримінальної відповідальності, законодавство передбачає застосування примусових заходів виховного характеру", – додала Світлана Андрійченко.

Стало відомо, хто ще "мінував" школи

Дев'ятикласник із Черкаської області "замінував" школи у різних містах України. Хлопець пояснив, що зробив це заради жарту, щоб їхня школа перейшла на дистанційне навчання. Наразі поліцейські ведуть з хлопцем та його батьками роз'яснювальні бесіди.

Школяр зателефонував до поліції та повідомив, що два навчальні заклади заміновані. Заявник назвав лише номери шкіл, але не пояснив, у яких саме містах вони знаходяться, і швидко кинув слухавку.

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