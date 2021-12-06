Напился и выстрелил в лицо: под Херсоном мужчина подстрелил племянника во время охоты

Ружье охотника официально не зарегистрировано / Коллаж "Сегодня"

В Херсонской области во время охоты ранение в лицо получил 14-летний парень. Его сразу доставили в больницу.

Об этом сообщает полиция Херсонской области.

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Парень был на охоте вместе с 28-летним дядей. Взрослый охотник во время засады увидел, как взлетает утка, направил ружье в ее сторону, стал сопровождать его под прицелом по направлению лета и выстрелил.

В это время на линии огня оказался несовершеннолетний племянник. Он получил несколько дробей в левую часть лица.

Виновника накажут из-за того, что он был пьян?

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.128 Уголовного кодекса Украины "Неосторожное тяжелое или средней тяжести телесное повреждение" и ст.264 УКУ "Небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов".

Установлено, что дядя во время охоты пьян и его ружье официально не зарегистрировано.

В настоящее время полиция устанавливает все происшествия.

Что запрещается на охоте:

направлять оружие на человека или домашних животных;

передавать его в другие руки, предварительно не осмотрев и не разрядив;

стрелять без надобности;

охотиться в непозволительных местах и в темное время суток;

использовать неохотничье (в том числе военное) огнестрельное, пневматическое и другое стрелковое оружие, а также нарезное огнестрельное оружие.

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