Напився і вистрілив у обличчя: під Херсоном чоловік підстрелив племінника під час полювання

Рушниця мисливця офіційно не зареєстрована / Колаж "Сьогодні"

У Херсонській області під час полювання поранення в особу отримав 14-річний хлопець.Його одразу доправили до лікарні.

Про це повідомляє поліція Херсонської області.

Деталі

Хлопець був на полюванні разом із 28-річним дядьком. Дорослий мисливець під час засідки побачив, як злітає качка, направив рушницю в її бік, став супроводжувати її під прицілом у напрямку літа та вистрілив.

У цей час на лінії вогню опинився неповнолітній племінник. Він отримав кілька дробів у ліву частину обличчя.

Винуватця покарають через те, що він був п'яний?

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.128 Кримінального кодексу України "Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження" та ст.264 ККУ "Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів".

Встановлено, що дядько під час полювання п'яний та його рушниця офіційно не зареєстровано.

Наразі поліція встановлює всі події.

Що забороняється на полюванні:

спрямовувати зброю на людину або свійських тварин;

передавати його до інших рук, попередньо не оглянувши і розрядивши;

стріляти без потреби;

полювати в недозволених місцях та у темний час доби;

використовувати немисливську (у тому числі військову) вогнепальну, пневматичну та іншу стрілецьку зброю, а також нарізну вогнепальну зброю.

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