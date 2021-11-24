Насиловал дочь и издевался над сыном: под Хмельницким осудили отца

Отец издевался над сыном и дочерью. Фото: коллаж "Сегодня"

В Хмельницкой области отец насиловал дочь и избивал старшего сына. Это происходило на протяжении пяти лет.

Об этом сообщили в пресс-службе Хмельницкой областной прокуратуры.

Детали ЧП

40-летний мужчина пять лет насиловал дочь – она чуть не совершила самоубийство – и избивал старшего сына. Также он принуждал детей к употреблению каннабиса, который выращивал дома.

Кроме того, мужчина избивал своего старшего сына. А однажды отец обжег его жаром из печи и посреди зимы на всю ночь запер в холодном подвале.

Что грозит мужчине?

Мужчина получил 15 лет лишения свободы, при этом обвиняемый вину признал.

Преступника уже судили

Как стало известно, мужчина ранее был судим за изнасилование.

"Когда другие члены семьи становились в защиту обиженного, то гнев агрессора становился еще больше, а потому долгое время преступления замалчивались", — отметили правоохранители.

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