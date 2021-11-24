Ґвалтував доньку і знущався з сина: під Хмельницьким засудили батька

Батько знущався з сина і доньки. Фото: колаж "Сьогодні"

У Хмельницкій області батько ґвалтував дочку і бив старшого сина. Це відбувалося упродовж п'яти років.

Про це повідомили у пресслужбі Хмельницької обласної прокуратури.

Деталі НП

40-річний чоловік п'ять років ґвалтував дочку – вона мало не вчинила самогубства – та бив старшого сина. Також він змушував дітей до вживання каннабісу, який вирощував вдома.

Крім того, чоловік бив свого старшого сина. А одного разу батько обпік його жаром із печі та посеред зими на всю ніч замкнув у холодному підвалі.

Що загрожує чоловікові?

Чоловік отримав 15 років ув'язнення, водночас обвинувачений вину визнав.

Злочинця вже судили

Як стало відомо, чоловік раніше був засуджений за зґвалтування.

"Коли інші члени сім'ї ставали на захист скривдженого, то гнів агресора ставав ще більшим, а тому довгий час злочини замовчувалися", – зазначили правоохоронці.

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